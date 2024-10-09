Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:58, 9 октября 2024Мир

Бывший генсек НАТО рассказал о переговорах с Россией

Столтенберг: одной из главных задач было попытаться укрепить диалог с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Nathan Howard / Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что одной из главных его задач, когда он приходил на этот пост в 2014 году, было попытаться укрепить политический диалог с Россией. Об переговорах с российской стороной экс-глава Североатлантического альянса рассказал в интервью Politico.

Он напомнил, что в январе 2022 года состоялась встреча в Совете Россия–НАТО и отметил, что в альянсе считали важным сделать все возможное для проведения политического и дипломатического процесса.

«Когда я пришел в 2014 году, одной из моих главных задач было попытаться укрепить политический диалог с Россией. Однако на протяжении многих лет, особенно осенью 2021 года и в начале 2022 года, мы видели, что пространство для политического диалога было крайне ограничено», — сказал Столтенберг.

Он также рассказал о письме российского президента Владимира Путина в 2021 году с требованием не принимать новых членов НАТО и не расширять альянс на восток. По его словам, в НАТО не могли сказать, что мы закрыли блок для вступления не только для Украины, но и для Финляндии и Швеции.

Ранее стало известно, что бывший генсек НАТО станет новым главой Мюнхенской конференции по безопасности. Столтенберг сменит на посту нынешнего главу форума немца Кристофа Хойсгена после 61-й конференции в феврале 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Вучич впервые не поздравил Путина с днем рождения. Что изменилось в отношениях Сербии и России?

      Россиянин сорвал джекпот и стал мультимиллионером

      Звезду OnlyFans обвинили в неуплате налогов на 160 миллионов рублей

      Украина конфисковала сухогруз под флагом Камеруна

      Стало известно о проверке Пашаева на причастность к другим эпизодам мошенничества

      Турист заселился в отель и описал его фразой «трубы свисали со стен, было грязно»

      Россиянам назвали подходящее время для перехода на зимнюю резину

      По факту инцидента с учителем и пятиклассницей на Ставрополье возбудили дело

      Виктория Боня снялась в купальнике после похода в горы

      Французский Rafale получит ведомые дроны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше