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07:32, 10 октября 2024Силовые структуры

Бывший председатель правления «Интеркоммерца» появился в деле Тимура Иванова

ТАСС: в деле Иванова фигурирует бывший председатель правления «Интеркоммерца»
Тимур Иванов.

Тимур Иванов.. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший председатель правления банка «Интеркоммерц» Александр Бугаевский фигурирует в новом деле против экс-замглавы Министерства обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС.

В материалах дела сказано, что банкир заочно арестован и объявлен в международный розыск. Срок ареста будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции в Россиию.

С 21 по 25 января 2016 года Бушаевский произвел списание на счета подконтрольных ему и соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей банку, в сумме более 45 миллионов евро, или свыше 3,9 миллиарда в рублевом эквиваленте.

Ранее стало известно, что Тимуру Иванову предъявили новое обвинение — два эпизода растраты в особо крупном размере. Один из эпизодов связан с растратой 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а второй — с растратой 3 миллиардов рублей банка «Интеркоммерц».

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      Екатерина Кашурникова
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