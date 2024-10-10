Чиновнику Минобороны вынесли приговор по делу о взятке

Суд назначил экс-начальнику ГУС МО 2,5 миллиона рублей штрафа по делу о взятке

Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о взятке бывшему начальнику отдела Главного управления связи (ГУС) Министерства обороны России Сергею Слюсарю. Об этом сообщает РИА Новости.

«Назначено наказание в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей», — огласили приговор в суде. Данное решение чиновнику вынесли за взятку электросамокатом, телевизором и квадрокоптером от руководства пермского завода «Телта».

Экс-начальник полностью признал свою вину. Его сообщникам, генеральному директору «Телты» Алексею Высокову и главному бухгалтеру предприятия Елене Гришиной, был также назначен штраф на ту же сумму. Обвинение настаивало на назначении наказания в виде лишения свободы всем обвиняемым.

Ранее Следственный комитет завершил следствие по делу о взятках в департаменте гособоронзаказа МО России. По данному делу проходит гендиректор Чебоксарского завода «Металлист» Сергей Червяков, обвиняемый в даче взяток военным чиновникам.