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21:52, 10 октября 2024Силовые структуры

Чиновнику Минобороны вынесли приговор по делу о взятке

Суд назначил экс-начальнику ГУС МО 2,5 миллиона рублей штрафа по делу о взятке

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о взятке бывшему начальнику отдела Главного управления связи (ГУС) Министерства обороны России Сергею Слюсарю. Об этом сообщает РИА Новости.

«Назначено наказание в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей», — огласили приговор в суде. Данное решение чиновнику вынесли за взятку электросамокатом, телевизором и квадрокоптером от руководства пермского завода «Телта».

Экс-начальник полностью признал свою вину. Его сообщникам, генеральному директору «Телты» Алексею Высокову и главному бухгалтеру предприятия Елене Гришиной, был также назначен штраф на ту же сумму. Обвинение настаивало на назначении наказания в виде лишения свободы всем обвиняемым.

Ранее Следственный комитет завершил следствие по делу о взятках в департаменте гособоронзаказа МО России. По данному делу проходит гендиректор Чебоксарского завода «Металлист» Сергей Червяков, обвиняемый в даче взяток военным чиновникам.

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      Артём Верейкин
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