Число жертв разрушительного урагана «Милтон» в США увеличилось

Майоркас: по меньшей мере 10 человек стали жертвами урагана «Милтон» во Флориде

Жертвами торнадо, сопровождавших удар разрушительного урагана «Милтон» по восточному побережью Соединенных Штатов Америки, стали по меньшей мере десять человек. Об увеличении числа жертв в ходе брифинга заявил министр внутренней безопасности государства Алехандро Майоркас.

Ураган «Милтон» обрушился на центральное западное побережье Флориды в среду. Перед ураганом через американский штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям.

Майоркас назвал ситуацию нестабильной, а также добавил, что оценка причиненного ущерба только началась.

Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что разрушения, которые может причинить ураган «Милтон», обойдутся экономике США в десятки миллиардов долларов. По оценкам Чака Уотсона из компании Enki Research, ущерб и убытки от урагана «Милтон» составят от 60 миллиардов до 75 миллиардов долларов.