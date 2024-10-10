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21:13, 10 октября 2024Экономика

Число жертв разрушительного урагана «Милтон» в США увеличилось

Майоркас: по меньшей мере 10 человек стали жертвами урагана «Милтон» во Флориде

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Жертвами торнадо, сопровождавших удар разрушительного урагана «Милтон» по восточному побережью Соединенных Штатов Америки, стали по меньшей мере десять человек. Об увеличении числа жертв в ходе брифинга заявил министр внутренней безопасности государства Алехандро Майоркас.

Ураган «Милтон» обрушился на центральное западное побережье Флориды в среду. Перед ураганом через американский штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям.

Майоркас назвал ситуацию нестабильной, а также добавил, что оценка причиненного ущерба только началась.

Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что разрушения, которые может причинить ураган «Милтон», обойдутся экономике США в десятки миллиардов долларов. По оценкам Чака Уотсона из компании Enki Research, ущерб и убытки от урагана «Милтон» составят от 60 миллиардов до 75 миллиардов долларов.

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      Маргарита Пименова
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