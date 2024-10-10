Число жертв разрушительного урагана «Милтон» в США увеличилось

Жертвами торнадо, сопровождавших удар разрушительного урагана «Милтон» по восточному побережью Соединенных Штатов Америки, стали по меньшей мере десять человек. Об увеличении числа жертв в ходе брифинга заявил министр внутренней безопасности государства Алехандро Майоркас.
Ураган «Милтон» обрушился на центральное западное побережье Флориды в среду. Перед ураганом через американский штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям.
Майоркас назвал ситуацию нестабильной, а также добавил, что оценка причиненного ущерба только началась.
Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что разрушения, которые может причинить ураган «Милтон», обойдутся экономике США в десятки миллиардов долларов. По оценкам Чака Уотсона из компании Enki Research, ущерб и убытки от урагана «Милтон» составят от 60 миллиардов до 75 миллиардов долларов.