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17:08, 10 октября 2024Экономика

Ущерб от урагана «Милтон» оценили в 75 миллиардов долларов

Bloomberg: ущерб от урагана «Милтон» может составить 75 миллиардов долларов

Фото: Ramon Espinosa / AP

Разрушения, которые может причинить ураган «Милтон», обойдется экономике США в десятки миллиардов долларов. Такую примерную оценку приводит Bloomberg.

По оценкам Чака Уотсона из компании Enki Research, ущерб и убытки от урагана «Милтон» составят от 60 миллиардов до 75 миллиардов долларов. Изначально предполагалось, что ураган достигнет небывалой ранее шестой категории силы. Однако уже утром в четверг, 10 октября, он ослаб до первой категории. В целом катастрофический сценарий, которого боялись синоптики, не оправдался.

Тем не менее самый сильный удар на себя принял штат Флорида. Там прошли десятки торнадо. Известно о более чем сотне разрушенных домов. Еще наблюдалось необычное явление: обратный штормовой нагон. Дно залива Тампа оказалось открытым из-за сильного ветра, который буквально выкачал воду.

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      Платон Щукин
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