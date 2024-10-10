WKRN: ураган «Милтон» осушил залив Тампа во Флориде

Ураган «Милтон», бушующий в американском штате Флорида, осушил залив Тампа. Об этом стало известно телеканалу WKRN.

Речь идет о редком явлении под названием «обратный штормовой нагон». В результате ураган временно откачал воду из залива, оставив дно открытым. Подобное происходит, когда очень сильный ветер, дующий со стороны берега, вытесняет воду из прибрежных заливов.

Власти предупредили местных жителей, что ходить по открытым участкам дна небезопасно, так как вода в конце концов вернется на место.

Ранее сообщалось, что «Милтон» ослаб до первой категории по шкале Саффира — Симпсона. Изначально ураган превосходил по силе все пять имеющихся категорий.