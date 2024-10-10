NHC: ураган «Милтон» ослаб до первой категории

Обрушившийся на американский штат Флорида ураган «Милтон» ослаб до первой категории. Об этом сообщает CBS со ссылкой на данные Национального центра США по наблюдению за ураганами (NHC).

«Милтон» достиг побережья Флориды, будучи ураганом третьей категории по шкале Саффира — Симпсона, а утром в четверг сбавил обороты. В 4:00 по местному времени максимальная скорость ветра достигала 38 метров в секунду. Сейчас ураган бушует к югу от Орландо.

В NHC уточнили, что «Милтон» сохранит силу урагана, пересекая Флориду, после чего выйдет за пределы Атлантического океана и постепенно станет слабее.

Ранее последствия «Милтона» попали на видео. На кадрах можно увидеть затопленные улицы Флориды и множество разрушенных зданий.