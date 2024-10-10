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17:49, 10 октября 2024Экономика

Дачникам посоветовали дешевое средство от грызунов и муравьев

Избавиться от грызунов, муравьев и тли на участке удастся с помощью горчицы

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Избавиться от грызунов, муравьев и тли на участке удастся с помощью горчичного порошка. Дешевое средство для борьбы с вредителями дачникам посоветовали эксперты издания «Тут новости».

Для защиты растений от муравьев, тли, мух и других нежелательных насекомых специалисты предложили разбавить горчичный порошок в воде, а затем нанести полученный раствор на листья. Чтобы прогнать с участка грызунов, они порекомендовали еще более простой метод — положить небольшие мешочки с горчичным порошком возле мест обитания животных, которые не любят такие острые запахи.

Эксперты напомнили, что горчичный порошок является достаточно агрессивным средством, так что перед применением понадобится проверить его воздействие на небольшой участок растений, а также надевать перчатки и маску во время использования, чтобы защитить кожу и дыхательные пути.

Ранее агроном Артем Мажоров предупредил, что молоко и йод не помогут надолго избавиться от вредителей на даче.

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      Полина Кислицына
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