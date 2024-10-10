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15:33, 10 октября 2024Экономика

Дачников предупредили о неэффективных популярных методах борьбы с вредителями

Агроном Мажоров: молоко и йод не помогут эффективно избавиться от вредителей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Народный метод борьбы с вредителями с помощью йода и молока не поможет в долгосрочной перспективе. О неэффективных способах избавиться от нежеланных гостей на участке дачников предупредил агроном Артем Мажоров, передает Pravda.Ru.

Эксперт допустил, что некоторые народные способы решают проблему на какое-то время, однако полностью изгнать вредителей с участка с их помощью не выйдет.

По его словам, лучше придерживаться определенных принципов биометода, или органического земледелия. «От начала до конца использовать только полезные грибы и бактерии, микробиологические препараты, которые добывают азот, фосфор, калий и содержат все микроэлементы, то есть питают растения», — пояснил Мажоров.

Ранее садовод Светлана Городецкая посоветовала дачникам в октябре посыпать огород смесью из муки. Таким способом можно помочь почве на грядках обновиться.

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      Александра Качан
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