Дачников призвали рассыпать муку по огороду

Эксперт Городецкая: в октябре нужно посыпать грядки смесью из муки

В октябре дачникам нужно посыпать огород смесью из муки. Совершить важное для обновления земли на грядках действие призвала россиян садовод Светлана Городецкая, пишет aif.ru.

Для приготовления средства понадобится доломитовая мука с 40 процентами кальция в составе — этот элемент раскисляет почву и помогает корневой системе растений быстро и правильно сформироваться. «Также в муке содержится оксид магния, за счет которого растения питаются и ускоряют процесс завязывания будущих плодов», — уточнила эксперт.

На 10-литровое ведро нужно взять три килограмма такой муки. В емкость также следует добавить три килограмма диатомита садового, который продезинфицирует землю от болезней и вредителей. По словам Городецкой, применять полученное удобрение нужно весной и осенью — оно способно заменить 20 килограммов навоза.

Ранее дачникам посоветовали превратить в удобрение собранные на участке опавшие листья. Для этого их нужно преобразовать в компост при помощи специального устройства.