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10:24, 3 октября 2024Экономика

Россиянам дали советы по уборке листьев на даче осенью

Депутат Чаплин: собранную на даче листву можно превратить в удобрение

Фото: maxbelchenko / Fotodom / Shutterstock

Уборку листьев на дачном участке в большинстве регионов страны лучше всего проводить в октябре или ноябре. Советы по этой теме россиянам дал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с «Известиями».

Парламентарий пояснил, что именно в вышеуказанные месяцы деревья заканчивают свое осеннее опадание, в связи с чем появляется возможность собрать максимальное количество листвы за один раз и минимизировать число повторных уборок. При этом Чаплин порекомендовал по возможности не пытаться убрать все за один раз — иначе есть риск сильно устать и потратить за счет этого больше времени, чем при эффективной работе в несколько заходов. Оптимальным вариантом в случае тех, кто живет в районе с мягким он назвал начало уборки в середине осени и ее завершение по мере опадания листьев.

Листья в небольшой саду Чаплин посоветовал собирать газонокосилкой или граблями. Полезным устройством, по его словам, является и садовый пылесос, который не только собирает, но и измельчает листья. В дальнейшем с помощью компостера их можно будет превратить в компост. «Современные компостеры позволяют ускорить процесс разложения, превращая листья в питательное удобрение для почвы», — объяснил парламентарий. Он также отметил, что осенние работы на участке, особенно с воздуходувками или пылесосами, необходимо выполнять в перчатках и маске.

Ранее в октябре агроном Анастасия Коврижных предупредила, что укрытие дачных растений осенью раньше времени может навредить им.

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      Полина Кислицына
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