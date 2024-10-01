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20:01, 1 октября 2024Экономика

Дачникам назвали частую опасную ошибку осенью

Агроном Коврижных: укрывать дачные растения раньше времени опасно

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Осенью дачники часто спешат укрыть цветы и садовые культуры от холода и совершают опасную ошибку. Это может навредить растениям, предупредила ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишут «БелНовости».

Специалистка назвала слишком раннее укрытие неоправданным. «Если выполнить процедуру до наступления серьезных холодов, то естественная подготовка растений к ухудшению погодных условий будет нарушена», — пояснила Коврижных.

В этом случае цветы и садовые культуры столкнутся с проблемами — им перестанет хватать естественного света, а влажность окажется слишком высокой. «Начать мероприятия по защите представителей флоры от предстоящих морозов стоит лишь тогда, когда дневная температура воздуха приблизится к отметке в ноль градусов», — посоветовала агроном и добавила, что ночью при этом должны быть заморозки.

Ранее россиянам рассказали о правильной подготовке дачи к зиме. Так, важно проверить состояние кровли, стен и потолков.

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      Нина Ташевская
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