Бывший премьер Молдавии назвал позором визит главы Еврокомиссии за 10 дней до выборов

Тарлев назвал позором визит фон дер Ляйен в Молдавию за 10 дней до выборов

Бывший премьер Молдавии Василий Тарлев назвал позором визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за 10 дней до выборов президента республики, передает ТАСС.

«Когда за 10 дней до выборов приезжает глава Еврокомиссии с обещаниями отщипнуть хоть какой-то кусочек от общеевропейского продпайка для нищих, это позор», — написал Тарлев.

Он добавил, что правительству нынешнего президента Молдавии Майи Санду нечего показать, кроме иностранных кредитов и пустых обещаний.

Ранее стало известно, что Кишинев обратился с просьбой о содействии в обеспечении правопорядка в день голосования за президента Молдавии к представителям Украины и миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ОКК, а также к представителям в Объединенном военном командовании.