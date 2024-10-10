ЕС задержит помощь Украине из-за Германии

Politico: ЕС задержит помощь Украине из-за выборов в Германии

Европейский союз (ЕС) не сможет принять проект бюджета объединения из-за выборов в Германии, которые пройдут осенью 2025 года, из-за чего задержит помощь Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Институты Евросоюза были парализованы из-за европейских выборов. Теперь же объединение ожидает еще один год задержки с принятием нового бюджета, включающего помощь Украине, поскольку бюрократы ЕС ожидают результатов выборов в Германии осенью 2025 года», — передает газета.

Кроме того, источники сообщили изданию, что европейские дипломаты и чиновники обеспокоены тупиковой ситуацией Евросоюза, в которой «он застрял еще на длительное время».

30 августа верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС истощили свои военные запасы из-за поставок помощи Украине.