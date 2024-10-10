Фигурантами дела экс-главы Минздрава Херсонской области стали шесть главврачей

РИА Новости: в Херсонской области шесть главврачей фигурируют в деле Ильмиева

Шесть главных врачей и один главный бухгалтер фигурируют в уголовном деле бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева. Об этом РИА Новости заявил руководитель следственного управления СК РФ по Херсонской области полковник юстиции Дмитрий Маликов.

«Широкий общественный резонанс получило направленное в суд уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева и других лиц, из которых шесть главных врачей и один главный бухгалтер», — сообщил он. По словам Маликова, сумма ущерба составила более 317 миллионов рублей, изъято и арестовано имущество на сумму, превышающую 195 миллионов рублей.

Ранее стало известно о завершении расследования уголовного дела о коррупции Вадима Ильмиева. Ему и семерым его сообщникам из ведомства вменяется хищение денежных средств и взяточничество. Согласно информации следствия, в 2022 году Ильмиев вступил в преступный сговор с главным бухгалтером минздрава и руководителями региональных учреждений здравоохранения для совершения должностных преступлений.