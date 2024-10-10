ФСБ наведалась в офис Агентства по страхованию вкладов и побеседовала с топ-менеджерами

РБК: следственные действия ФСБ прошли в офисе АСВ, опрошены два топ-менеджера

Следователи ФСБ наведались в центральный офис Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в Москве и встретились с топ-менеджерами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным агентства, следственные действия проводились на днях. Силовики опросили двух топ-менеджеров АСВ, один из них — замглавы организации Александр Попелюх. Другие подробности о визите ФСБ не сообщаются.

РБК напоминает, что бывший первый заместитель АСВ Валерий Мирошников упоминался в уголовном деле бывшего начальника банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина. В материалах имелась переписка экс-офицера с Мирошниковым, которого вызвали в 2019 году на допрос, но он не явился, а уехал из страны. После его должность в АСВ занял Андрей Мельников, который позже возглавил организацию.

Полковники ФСБ Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Андрей Васильев были задержаны в апреле 2019 года. Черкалину вменяли получение взяток на десятки миллионов рублей, Фролову и Васильеву — особо крупное мошенничество. У них было изъято 12 миллиардов рублей. Черкалина осудили на шесть лет в особом порядке, в отношении Васильева дело закрыли в связи с истечением срока давности, Фролова еще судят.