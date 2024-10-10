ФСБ России вычислила финансировавшего террористов иностранца

На Алтае арестовали иностранца, финансировавшего террористов

На Алтае суд арестовал 19-летнего жителя Таджикистана, финансировавшего террористов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в марте 2024 года иностранец в мессенджере общался с соотечественником, поддерживающим противоправную деятельность международной террористической организации. Юноша отправил ему 10 тысяч рублей на нужды организации.

Сотрудники ФСБ выявили преступление. Задержанный обвиняется по части 1.1 статьи 205.1 («Финансирование терроризма») УК РФ.

Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор бывшим заключенным колонии Дагестана, которые создали на ее территории террористическую ячейку и пропагандировали среди осужденных радикальные идеи.