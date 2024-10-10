ЦАХАЛ сообщила, что «Хезболла» выпустило 360 снарядов по Израилю, 220 долетели

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ливанское движение «Хезболла» 360 снарядов в сторону Израиля.

«"Хезболлах" <...> выпустила около 360 снарядов из Ливана в сторону территории Израиля», — говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля отмечает, что из данного числа около 220 снарядов пересекли ливано-израильскую границу.

Ранее «Хезболла» совершило атаки в кибуцах Рош-Пина и Хацор-ха-Глилит в окрестностях города Цфат. Также выпущенные с юга Ливана ракеты попали по штабу Северного военного округа и полевому лагерю в мошаве Амнун к северу от Тверии.