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07:54, 10 октября 2024Мир

«Хезболла» выпустило 360 снарядов по Израилю

ЦАХАЛ сообщила, что «Хезболла» выпустило 360 снарядов по Израилю, 220 долетели

Фото: Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ливанское движение «Хезболла» 360 снарядов в сторону Израиля.

«"Хезболлах" <...> выпустила около 360 снарядов из Ливана в сторону территории Израиля», — говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля отмечает, что из данного числа около 220 снарядов пересекли ливано-израильскую границу.

Ранее «Хезболла» совершило атаки в кибуцах Рош-Пина и Хацор-ха-Глилит в окрестностях города Цфат. Также выпущенные с юга Ливана ракеты попали по штабу Северного военного округа и полевому лагерю в мошаве Амнун к северу от Тверии.

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      Марина Совина
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