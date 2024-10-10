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13:04, 10 октября 2024Силовые структуры

Имущество бывшего сотрудника Военно-строительной компании арестовали по делу о взятке

Суд арестовал имущество сотрудника Военно-строительной компании на 29 млн рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд арестовал имущество бывшего руководителя департамента строительства «Военно-строительной компании» Сергея Горского на сумму более 29 миллионов рублей в рамках расследования уголовного дела о получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета России.

Горский вместе с двумя другими бывшими сотрудниками компании — Максимом Головковым и Дмитрием Сюртуковым — обвиняются по статьям 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и 285.4 («Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ.

Уточняется, что Головкин занимал должность руководителя строительного управления по Западному военному округу, а Сюртуков работал руководителем проекта строительного управления по Западному военному округу. Расследование дела продолжается.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные следствия, речь идет о государственном контракте на корректировку проектной документации и завершение строительства корпусов многопрофильной клиники, заключенном 17 мая 2021 года между Министерством обороны России и «Военно-строительной компанией». В рамках контракта компания в качестве субподрядчика привлекла коммерческую фирму, генеральный директор которой в период с августа 2021 года по февраль 2023-го передавал взятку действовавшим в составе организованной группы представителя компаний.

За это ему согласовывали заявки на авансирование работ, не принимали меры по уже выявленным нарушениям при осуществлении строительства и оказывали общее покровительство. В частности, это повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал имущество двух бывших временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой. Предварительно, под арест попали три автомобиля, шесть квартир, два земельных участка, а также денежные средства, обнаруженные при обыске.

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      Олеся Мицкевич
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