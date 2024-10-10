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15:30, 10 октября 2024Культура

Исполнитель роли Гэндальфа признался в копировании своего образа

Иэн Маккеллен заявил, что вдохновлялся выступлениями Толкина для роли Гэндальфа

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Культовый актер сэр Иэн Маккеллен раскрыл секрет роли Гэндальфа из «Властелина колец». Об этом артист сообщил в интервью Entertainment Weekly.

Как признался Маккеллен, образ волшебника он позаимствовал непосредственно у писателя Джона Толкина, автора произведений о Средиземье.

«Когда-то мы нашли видеозапись, где Толкин читает "Хоббита". Было приятно слышать его бархатный профессорский голос. Он ведь был университетским преподавателем! Позже я все время думал о нем, надевая костюм Гэндальфа», — рассказал он.

Ранее стало известно, что актер очень хотел бы вернуться к своей роли в новых проектах во Вселенной Толкина.

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      Андрей Шеньшаков
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