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16:06, 10 октября 2024Россия

Из российской школы эвакуировали 1500 учеников после взрыва телефона

В Анапе эвакуировали 1500 школьников из-за взрыва телефона в руках ученика

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

1500 учащихся эвакуировали из школы в Анапе после взрыва телефона в руках ученика. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Устройство задымилось во время перемены. Затем гаджет взорвался в руках у девятиклассника. После этого все уроки прервали, а учащихся эвакуировали.

Школьник при этом не пострадал, отметили в канале.

Ранее на Арбате в Москве в руках москвича взорвался смартфон Honor 70. Известно, что телефон сдетонировал 18 сентября, во время новой кибератаки Израиля на беспроводные устройства шиитской организации «Хезболла». В результате мужчина получил ранения руки.

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      Никита Абрамов
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