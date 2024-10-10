Израильская армия нанесла удар по объекту миротворцев ООН в Ливане

Al Jazeera: ЦАХАЛ нанес удар по объекту штаба миротворцев ООН в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объект на территории штаба миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в миротворческой миссии.

«Израильская армия нанесла удар по смотровой вышке сил ВСООНЛ в штаб-квартире в Рас-эн-Накура», — утверждается в сообщении.

По данным канала, по позициям миссии было нанесено в общей сложности три удара, один из которых пришелся на наблюдательную вышку. Два миротворца получили ранения в результате атаки.

1 октября израильская армия ударила по школе Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на севере сектора Газа.