Израильские военные назвали цель удара по Бейруту

Армия обороны Израиля: целью удара по центру Бейрута был член «Хезболлы» Сафа

Целью израильского удара по Бейруту был высокопоставленный член ливанского шиитского движения «Хезболла» Вафик Сафа. Об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает РИА Новости.

Сообщается, что Сафа ответственен за внутреннюю безопасность в группировке.

Израиль нанес авиаудр по центру Бейрута в четверг, 10 октября. Атаке подвергся район Рас ан-Набаа. При этом израильская армия не предупреждала жителей о планируемом ударе.

Ранее ЦАХАЛ ликвидировал Хашема Сафиеддина, преемника лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Также был ликвидирован «преемник его преемника». Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, комментируя случившееся, подчеркнул, что его страна имеет право на самооборону.