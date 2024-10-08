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19:58, 8 октября 2024Мир

Нетаньяху заявил о ликвидации преемника лидера «Хезболлы»

Нетаньяху: ЦАХАЛ ликвидировал преемника Насраллы и преемника его преемника
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала Хашема Сафиеддина, преемника лидера шиитской ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы, и «преемника его преемника». Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, сообщает Sky News.

Глава израильского правительства обратился к народу Ливана, подчеркнув, что его страна имеет право на самооборону. «Мы уничтожили тысячи террористов, включая самого Насраллу, его преемника и преемника его преемника», — сказал он.

Нетаньяху отметил, что сейчас «Хезболла» слабее, чем когда-либо за многие годы, а ливанский народ стоит на важном перепутье. «Это ваш выбор. Теперь вы можете вернуть свою страну, и вернуть ее на путь мира и процветания. Если вы этого не сделаете, "Хезболла" продолжит попытки воевать с Израилем из густонаселенных районов за ваш счет. Ей все равно, будет ли Израиль втянут в более масштабную войну», — заключил премьер.

Ранее ЦАХАЛ сбросил 73 тонны взрывчатки на штаб, где мог находиться Сафиеддин. На данный момент информации о местонахождении и состоянии главы группировки со стороны «Хезболлы» предоставлено не было.

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      Дарья Балацкая
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