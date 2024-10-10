Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:50, 10 октября 2024Экономика

К подорожанию рыбы оказался причастен Банк России

ВАРПЭ: одна из причин подорожания рыбы в России — это рост ключевой ставки

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Рост цен на красную рыбу в России может объясняться тремя причинами. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, в 2024 году отпускные цены на лосось на 50 процентов будут обусловлены очень неудачной путиной, на 30 процентов — ростом ключевой ставки Банка России и необходимостью гасить займы и на 20 процентов — уровнем инфляции.

Зверев подчеркнул, что работа всех лососевых предприятий зависит от ключевой ставки, так как они кредитуются для продолжения деятельности.

Впрочем, как полагает глава ВАРПЭ, плохая путина в 2024 году не обернется физическим дефицитом рыбы и икры.

По словам Зверева, рентабельность морского рыболовства за год снизилась на 11,2 процентных пункта. Теперь она ниже, чем в таких сегментах, как свиноводство, птицеводство, а также выращивание овощей и фруктов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров пригрозил кровной местью сенатору и депутатам. Он заявил, что на него готовили покушение. Что об этом известно?

      Российские врачи спасли мужчину с аневризмой аорты размером с гранат

      Россиянин развел в квартире свору собак и год их не выгуливал

      МИД России заявил о неизменности оценки роли США в конфликте на Украине

      По факту случайного выстрела российского школьника в одноклассницу возбудили дело

      Известный актер назвал главное преимущество Москвы перед городами Европы

      Мужчина ударил россиянку палкой в поезде в Индии и украл у нее телефон

      Российская школьница заболела рожей из-за новых кроссовок

      «Погиб наш дорогой брат Киллер». Командир «Ахмата» сообщил о смерти на СВО лучшего из известных ему штурмовиков

      Наряд 45-летней Кэти Холмс на прогулке раскритиковали в сети со словами «больно смотреть»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше