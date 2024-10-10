К подорожанию рыбы оказался причастен Банк России

ВАРПЭ: одна из причин подорожания рыбы в России — это рост ключевой ставки

Рост цен на красную рыбу в России может объясняться тремя причинами. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, в 2024 году отпускные цены на лосось на 50 процентов будут обусловлены очень неудачной путиной, на 30 процентов — ростом ключевой ставки Банка России и необходимостью гасить займы и на 20 процентов — уровнем инфляции.

Зверев подчеркнул, что работа всех лососевых предприятий зависит от ключевой ставки, так как они кредитуются для продолжения деятельности.

Впрочем, как полагает глава ВАРПЭ, плохая путина в 2024 году не обернется физическим дефицитом рыбы и икры.

По словам Зверева, рентабельность морского рыболовства за год снизилась на 11,2 процентных пункта. Теперь она ниже, чем в таких сегментах, как свиноводство, птицеводство, а также выращивание овощей и фруктов.