Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:40, 10 октября 2024Экономика

В России нашли способ удержать цены на рыбу

ВАРПЭ: рыбаки в России сдерживают цены за счет собственной рентабельности

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Рыбаки в России нашли способ удержать цены на свою продукцию, но делают это за счет собственной рентабельности. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, его цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, за год рентабельность морского рыболовства упала и теперь уступает рентабельности производителей свиней, птицы, овощей и фруктов.

«Понимаем важность устойчивого потребления рыбы для здоровья россиян и обеспечения разнообразного питания, поэтому максимально стараемся удерживать цены. Рентабельность морского рыболовства за год упала на 11,2 процентных пункта. Это самый высокий темп снижения среди основных отраслей АПК и пищевой промышленности», — пояснил он.

Вместе с тем нагрузка на рыбодобытчиков сильно выросла — задолженность производителей по кредитам и займам в 2024 году превысит триллион рублей. При этом инвестиции в развитие береговых перерабатывающих мощностей и строительство нового флота за последние семь лет преодолели отметку в 500 миллиардов, а налоги и платежи увеличились в 5,5 раза, до 90,5 миллиарда рублей. Дальнейшее сдерживание цен возможно за счет субсидирования доставки рыбы, развития инфраструктуры, масштабировании программы «доступная рыба» и прочих мер.

Материалы по теме:
Бабочки в животе. Человечество стоит на пороге глобального голода. Как насекомые спасут людей от голодной смерти?
Бабочки в животе.Человечество стоит на пороге глобального голода. Как насекомые спасут людей от голодной смерти?
23 ноября 2022
Бургеры в «Макдоналдсе» дорожают и перестают быть едой для бедных. На что идут сети фастфуда, чтобы вернуть покупателей
Бургеры в «Макдоналдсе» дорожают и перестают быть едой для бедных.На что идут сети фастфуда, чтобы вернуть покупателей
14 августа 2024

В ходе правительственного часа с министром сельского хозяйства Оксаной Лут председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко заявила, что за год цены на горбушу почти удвоились, достигнув на Дальнем Востоке 270 рублей за килограмм, а стоимость филе трески доходит до 2000 за килограмм, хотя белая рыба всегда считалась более дешевой. По ее словам, ситуацию с ценами надо анализировать вместе с ФАС, так как этот вид продуктов стал недоступен для большей части россиян.

Оксана Лут в свою очередь заявила, что в 2024 году объем вылова рыбы и других водных биоресурсов составил 3,9 миллиона тонн (на восемь процентов меньше в годовом выражении). Четные года традиционно являются нерыбными из-за того, что заметно снижается вылов лососей, уточнила глава Минсельхоза.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В Адыгее из-за возгорания после атаки дронов ВСУ решили эвакуировать жителей

      Черноморские вертолеты оснастили пулеметами с тепловизорами

      Эскалацию на Ближнем Востоке назвали выгодной Трампу

      Россиянка прокомментировала цены на яйца в Лондоне фразой «я в полном ****»

      Столтенберг исключил отказ НАТО принимать новых членов

      В российской колонии 11 заключенных вступили в АУЕ и снова попали под суд

      Густой смог накрыл два российских города

      Бойцы из элитных подразделений ВСУ сдались в плен российским военным

      Стало известно об уничтожении ВСУ желающих сдаться в плен украинских военных

      В России заявили о критической нехватке кладбищ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше