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16:59, 9 октября 2024Экономика

Минсельхоз нашел причину «нерыбного» года

Глава Минсельхоза Лут: объем вылова рыбы в России в 2024-м упал на 8 процентов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России снизился объем вылова рыбы и других водных биоресурсов. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, ее цитирует РИА Новости.

По словам Лут, в 2024 году объем вылова рыбы и других водных биоресурсов составил 3,9 миллиона тонн. В 2023 году выловили на восемь процентов больше. Тогда был зафиксирован рекордный за 30 лет улов.

«При этом четные года традиционно являются нерыбными из-за того, что заметно снижается вылов лососей», — уточнила глава Минсельхоза.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетовала на то, что многие россияне не могут позволить себе рыбу из-за ее высокой стоимости. Кроме того, она обратила внимание на прилавки магазинов, которые «не радуют рыбным разнообразием».

А в конце сентября президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил о рисках рекордно низкого вылова тихоокеанских лососей. Наиболее сложное положение дел зафиксировано на Сахалине и Камчатке.

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