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10:37, 24 сентября 2024Экономика

Предсказан рекордно низкий вылов одного вида рыбы

ВАРПЭ: вылов тихоокеанских лососей может оказаться рекордно низким

Фото: Андрей Зима / РИА Новости

В 2024 году вылов тихоокеанских лососей рискует оказаться рекордно низким за последние два десятилетия. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Его цитирует РБК.

По его словам, лососевая путина в 2024 году оказалась неудачной. Особенно непростая ситуация сложилась в двух ключевых регионах, где добывается больше 90 процентов всей красной рыбы, — на Сахалине и Камчатке.

Зверев обратил внимание, что к 17 сентября вылов тихоокеанских лососей во всех районах Дальнего Востока оказался выше 221 тысячи тонн. Кроме того, он напомнил, что, по прогнозам Росрыболовства, итоговый вылов будет в районе 250-260 тысяч тонн. Однако, скорее всего, он окажется ниже.

«Такой результат станет наихудшим за последние 20 лет», — пояснил Зверев.

Ранее появился прогноз, что по итогам 2024 года российские рыболовы имеют все шансы удержать мировое лидерство по объемам добычи минтая. Ожидается, что суммарные объемы добычи этой деликатесной рыбы лишь чуть-чуть не дойдут до 25-летнего рекорда.

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