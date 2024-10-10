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16:43, 10 октября 2024Ценности

Карди Би похвасталась коллекцией сумок на 194 миллиона рублей

Рэперша Карди Би показала коллекцию сумок Hermès Birkin на 194 миллиона рублей

Фото: @iamcardib

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би похвасталась роскошной коллекцией сумок. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя рэперша поделилась в сторис видео, в котором запечатлела свою гардеробную. На размещенных кадрах видно, что в коллекции у знаменитости преобладают изделия люксового бренда Hermès Birkin. «Моя новая тройка», — подписала звезда ролик, в котором продемонстрировала кожаные аксессуары желтого, серого и бордового цвета.

После этого она показала остальную часть своей коллекции. Так, звезда указала на темно-синюю сумку за 27 тысяч долларов (2,6 миллиона рублей), признавшись, что на полках заканчивается свободное место для ее новых аксессуаров.

По информации портала Page Six, стоимость всех сумок Карди Би оценивается более чем в два миллиона долларов (194 миллиона рублей). В то же время ее гардеробной присутствуют три кошелька упомянутой марки, цена которых варьируется от 60 тысяч долларов (5,8 миллиона рублей).

В октябре прошлого года Карди Би похвасталась роскошными подарками от супруга, рэпера Offset.

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      Мария Винар
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