Кавказовед назвал слова Кадырова о кровной мести фигурой речи

Кавказовед Силаев: заявление Кадырова о кровной мести — фигура речи, а не угроза

Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о кровной мести больше похоже на фигуру речи, чем на угрозу. Об этом заявил «Ридусу» старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

Ученый пояснил, что в XIX веке кровная месть считалась обязанностью, но могла быть заменена другими механизмами компенсации. Позже она стала неким правом, которым можно воспользоваться.

«В республиках Северного Кавказа, где такая практика есть до сих пор, стараются все же этого избегать. Резкие слова Кадырова больше выглядят как фигура речи, а не как реальная угроза», — сказал Силаев, добавив, что не переоценивал бы масштаб происходящего.

Эксперт также объяснил, что кровная месть является способом поддержания безопасности в безгосударственном обществе. При этом она объявляется в ответ не на угрозу, а только на конкретное действие. Угрозы или подозрения не являются основанием для кровной мести, подчеркнул Силаев.

Ранее Кадыров предупредил о кровной мести сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и двух депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова после стрельбы у офиса Wildberries в Москве.