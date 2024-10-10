Кадыров предупредил о кровной мести сенатора и двух депутатов после стрельбы у Wildberries

Кадыров предупредил депутатов о кровной мести после стрельбы у офиса Wildberries

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предупредил о кровной мести сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и двух депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова после стрельбы у офиса Wildberries в Москве. Свою оценку ситуации он привел в Telegram-канале.

Глава Чечни в ходе совещания с представителями силового блока республики подчеркнул, что нельзя придавать инциденту в офисе Wildberries национальный окрас и стравливать народы из-за бытового конфликта.

«Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем», — заявил он.

Рассуждая о событиях вокруг Wildberries, Кадыров также упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, парламентариев Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова.

«Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ (на расправу с главой Чечни — прим. «Ленты.ру»)», — отметил Кадыров. Он выступал перед подчиненными на чеченском языке, перевод этой части речи Кадырова опубликовало информагентство ТАСС.

Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть [Бекхану] Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану Рамзан Кадыров глава Чечни

Летом политик разместил видеозапись, на которой сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил о рейдерском захвате компании. Глава Чечни пообещал помочь бизнесмену и поручил заняться этим вопросом депутату Госдумы Адаму Делимханову.

18 сентября около центрального офиса Wildberries в Москве произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. В конфликте, среди прочих, участвовал бывший боец смешанных единоборств (ММА) из Грозного Умар Чичаев.