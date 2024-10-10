Российская пенсионерка поверила «силовикам» и осталась без дома

В Казани пенсионерка лишилась квартиры, поверив телефонным аферистам

77-летняя жительница Казани осталась без дома, поверив, что говорит с силовиками. Подробности случившегося приводит пресс-служба местного отделения МВД.

Мошенники действовали посредством мессенджера. В телефонном разговоре женщине сообщили, что с ее вкладов похищены деньги, а дальнейшие инструкции по спасению средств ей даст сотрудник силового ведомства. Спустя некоторое время пенсионерке поступил видеозвонок якобы из правоохранительных органов — сотрудники сообщили, что под угрозой оказалась и квартира горожанки. По их словам, сохранить недвижимость можно, фиктивно продав ее. Казанка последовала указаниям аферистов и нашла покупателя. Выручку от сделки она передала курьеру.

Вдобавок женщина призналась, что хранит дома еще 300 тысяч рублей и 500 долларов «наличкой». Все эти накопления по указке «доброжелателей» она перевела на неизвестные реквизиты.

О произошедшем узнала племянница пенсионерки, она и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Общий ущерб от действий мошенников составил около 7 миллионов рублей.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Кирове. Местная жительница поверила рассказам аферистов, представившихся силовиками, и добровольно продала квартиру.