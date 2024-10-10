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14:11, 10 октября 2024Мир

Макрон поделился видео подготовки бригады ВСУ французскими инструкторами

Макрон опубликовал в соцсети Х кадры подготовки бригады ВСУ имени Анны Ярославны

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился видео подготовки бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Анна Киевская», названной по имени французской королевы Анны Ярославны, дочери Великого князя киевского Ярослава Мудрого. Соответствующий пост Макрон опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Наши военные в настоящее время обучают 2300 украинских солдат в Гранд-Эст (регион на востоке Франции) с оборудованием, которое они будут использовать в боевых действиях», — написал Макрон.

На видео украинские военнослужащие проходят тактико-огневую подготовку и проводят учения по стрельбе и управлению огнем артиллерии под надзором французских военных инструкторов.

Ранее Франция начала создание Центра командования сухопутными войсками в Евросоюзе на фоне «роста конфликтности в Европе в свете войны на Украине».

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      Глеб Бажуткин
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