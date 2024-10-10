Макрон пообещал Зеленскому продолжать помогать Украине

Макрон пообещал Зеленскому продолжать оказывать Украине военную поддержку

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому продолжать оказывать Украине военную и дипломатическую помощь. Об этом сообщает официальная страница Елисейского дворца в социальной сети Х.

По его словам, Париж готов в очередной раз подтвердить свою поддержку Киева и его «сопротивления». Макрон также отметил, что на ближайшем саммите Европейского союза одним из ключевых вопросов будет выделение финансовой помощи Украине.

«Мы продолжим выполнять взятые на себя обязательства по вооружению и обучению украинских солдат. Я обсудил с Зеленским наши планы в ближайшие недели и месяцы по дипломатической и военной работе», — сказал французский президент.

Ранее Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон отказались общаться с журналистами перед встречей в Елисейском дворце. Повестка встречи лидеров не была объявлена, но речь может пойти о выделении дополнительной помощи Украине в размере трех миллиардов евро.