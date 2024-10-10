Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:26, 10 октября 2024Мир

Макрон пообещал Зеленскому продолжать помогать Украине

Макрон пообещал Зеленскому продолжать оказывать Украине военную поддержку

Фото: Henri Szwarc / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому продолжать оказывать Украине военную и дипломатическую помощь. Об этом сообщает официальная страница Елисейского дворца в социальной сети Х.

По его словам, Париж готов в очередной раз подтвердить свою поддержку Киева и его «сопротивления». Макрон также отметил, что на ближайшем саммите Европейского союза одним из ключевых вопросов будет выделение финансовой помощи Украине.

«Мы продолжим выполнять взятые на себя обязательства по вооружению и обучению украинских солдат. Я обсудил с Зеленским наши планы в ближайшие недели и месяцы по дипломатической и военной работе», — сказал французский президент.

Ранее Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон отказались общаться с журналистами перед встречей в Елисейском дворце. Повестка встречи лидеров не была объявлена, но речь может пойти о выделении дополнительной помощи Украине в размере трех миллиардов евро.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор сообщил о «прорывах по всему фронту» в Курской области

      Россияне рассказали о жизни с «биполяркой». Как дружба помогает им преодолевать трудности?

      Реклама

      Макрон пообещал Зеленскому продолжать помогать Украине

      В Чехии людям запретили хоронить близких в гробах

      Польша сообщила о подготовке ответа на введение Германией пограничного контроля

      Дуров рассказал о создании «ВКонтакте» 18 лет назад

      Глава УЕФА упрекнул игроков с большими зарплатами

      Украина призвала не подписавшую Римский статут страну «арестовать» Путина

      В Совфеде назвали саммиты по Украине бессмысленными

      Число жертв разрушительного урагана «Милтон» в США увеличилось

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше