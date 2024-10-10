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17:23, 10 октября 2024Бывший СССР

Зеленский и Макрон отказались общаться с журналистами перед встречей в Елисейском дворце

Зеленский и Макрон не стали общаться с журналистами перед своей встречей

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон отказались общаться с журналистами перед встречей в Елисейском дворце, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, повестка встречи лидеров не была объявлена, но речь может пойти о выделении дополнительной помощи Украине в размере трех миллиардов евро.

Ранее Макрон поделился видео подготовки бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Анна Киевская», названной по имени французской королевы Анны Ярославны, дочери Великого князя киевского Ярослава Мудрого.

На видео украинские военнослужащие проходят тактико-огневую подготовку и проводят учения по стрельбе и управлению огнем артиллерии под надзором французских военных инструкторов.

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      Валентин Карант
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