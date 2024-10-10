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17:23, 10 октября 2024Интернет и СМИ

Малышева призвала россиян перенять у слонов одну привычку

Малышева заявила, что людям нужно регулярно промывать нос, как это делают слоны
Елена Малышева

Елена Малышева. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус призвали россиян в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перенять у слонов одну привычку. Выпуск с рекомендацией специалистки доступен на сайте телеканала.

Врачи напомнили, что слоны регулярно набирают воду в свой хобот. Продеус заявил, что животные таким образом неосознанно соблюдают гигиену носоглотки, так как жидкость вымывает микробы, провоцирующие различные заболевания.

«Первое, чему мы можем научиться у слона — это промывать нос», — заявила Малышева. По ее словам, в сезон простуд эта привычка может защитить от заражения респираторными заболеваниями.

Ранее Малышева и Продеус развеяли распространенное представление о простуде. По их словам, раствор калины не поможет победить заболевание. Специалистка подчеркнула, что напиток не борется с вирусами.

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