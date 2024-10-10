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18:26, 10 октября 2024Из жизни

Манул Тимофей из Московского зоопарка начал зажировку к зиме

Живущий в Московском зоопарке манул Тимофей успешно набрал вес к зиме

Кадр: Telegram-канал Московский зоопарк

Манул Тимофей, живущий в Московском зоопарке, растолстел перед надвигающейся зимой. Об этом сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка.

В рамках зажировки Тимофей успешно начал набирать вес. Месяц назад он весил 4,5 килограмма, за сентябрь он поправился на килограмм, достигнув веса 5,5 килограмма. Сейчас манула кормят дважды в день, его рацион составляют перепелки и крысы. По воскресеньям у Тимофея разгрузочный день.

Хищник также отращивает зимнюю шубу, чаще гуляет по вольеру и становится более пушистым. Он будет активно показываться на публике весь октябрь, а в ноябре станет ограничиваться короткими перебежками и ночными вылазками.

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Ранее Тимофей начал ставить лапки на хвост, как его отец по кличке Зеленогорск. Умилительную привычку манула удалось запечатлеть на камеру.

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      Антонина Черташ
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