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12:33, 10 сентября 2024Из жизни

Стало известно об умилительной привычке манула Тимофея

Директор зоопарка Акулова: манул Тимофей ставит лапки на хвост, как его отец

Фото: Simone Dinoia / Unsplash

Манул Тимофей из Московского зоопарка начал ставить лапки на хвост, как его отец по кличке Зеленогорск. Об этом стало известно из Telegram-канала генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.

Умилительную привычку Тимофея удалось запечатлеть на камеру. На фотографии сидящий зверек принял почти такую же позу, как его отец.

Зеленогорск, живущий в Новосибирском зоопарке, продемонстрировал свою особенность еще в 2023 году. Тогда он грел лапки на хвосте и попал на видео одной из постоянных посетительниц зоопарка. Оно быстро распространилось по сети.

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Тимофея также не обходят вниманием в интернете. В ноябре 2023 года манул привлек внимание интересующихся тем, что «зажировался» к зиме и стал весить шесть килограммов.

Ранее сообщалось, что в Московский зоопарк перевезли бурого медведя, спасенного в 2022 году из зоны боевых действий на Донбассе. Он немного боится ступеней в новом вольере, но сотрудники зоопарка помогают ему адаптироваться при помощи лакомств — яблок.

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      Юлия Юткина
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