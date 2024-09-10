Стало известно об умилительной привычке манула Тимофея

Директор зоопарка Акулова: манул Тимофей ставит лапки на хвост, как его отец

Манул Тимофей из Московского зоопарка начал ставить лапки на хвост, как его отец по кличке Зеленогорск. Об этом стало известно из Telegram-канала генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.

Умилительную привычку Тимофея удалось запечатлеть на камеру. На фотографии сидящий зверек принял почти такую же позу, как его отец.

Зеленогорск, живущий в Новосибирском зоопарке, продемонстрировал свою особенность еще в 2023 году. Тогда он грел лапки на хвосте и попал на видео одной из постоянных посетительниц зоопарка. Оно быстро распространилось по сети.

Тимофея также не обходят вниманием в интернете. В ноябре 2023 года манул привлек внимание интересующихся тем, что «зажировался» к зиме и стал весить шесть килограммов.

Ранее сообщалось, что в Московский зоопарк перевезли бурого медведя, спасенного в 2022 году из зоны боевых действий на Донбассе. Он немного боится ступеней в новом вольере, но сотрудники зоопарка помогают ему адаптироваться при помощи лакомств — яблок.