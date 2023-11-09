Манул из Новосибирского зоопарка поставил лапки на хвост и попал на видео

Манул из Новосибирского зоопарка поставил лапки на хвост и попал на видео

Манул Зеленогорск из Новосибирского зоопарка показал, как греет лапки на хвостике. Он попал на видео, снятое постоянной посетительницей зоопарка Анной Новиковой, его публикует издание NGS.

Как рассказала Новикова, манул красовался перед камерой минут семь — стоял рядом с клеткой и миской, ставил лапки на хвост, и умывался. На запись попал момент, как манул греет лапки и умывается.

Ранее сообщалось, что манул Зеленогорск перевернул миску с молоком и расстроился. На видео попал момент, на котором хищник сидит возле миски и щурится, после чего отходит от ограждения, садится под балкой, «надувается» и смотрит по сторонам.