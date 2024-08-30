Спасенного в Донбассе медведя Грома поселили в Московском зоопарке

Акулова: спасенный в ЛНР медведь Гром осваивается в вольере Московского зоопарка

Спасенного в 2022 году из зоны боевых действий на Донбассе бурого медведя перевезли в Московский зоопарк. Об этом сообщают официальный Telegram-канал Московского зоопарка и его генеральный директор Светлана Акулова.

Медведя Грома эвакуировали из города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР) в октябре 2022 года. Хищник около 10 лет жил на территории пивного завода, о нем заботились рабочие. Однако после начала спецоперации (СВО) Гром стал пугаться звуков взрывов и постоянно находился в стрессе. Чтобы животное не страдало, его решили поселить в подмосковный центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Там Гром провел два года.

26 августа 18-летнего медведя перевезли из Центра воспроизводства редких видов животных на городскую территорию Московского зоопарка. Первое время он проведет на карантине, в вольере, скрытом от глаз посетителей. Сейчас Гром осваивается на новом месте. Он немного боится ступеней в новом вольере, но сотрудники зоопарка помогают ему адаптироваться при помощи лакомств — яблок.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что в центре воспроизводства у Грома была искусственная берлога, где он впервые в жизни вошел в полноценную спячку зимой 2023 года. По словам Акуловой, Гром успешно проспал и нынешнюю зиму, проснувшись весной, как и положено. Зоологи отслеживали его состояние и пришли к выводу, что он готов к переезду на городскую территорию зоопарка. Его вольер находится на экспозиции «Остров зверей», по соседству со львами. Ветеринары проводят комплексную диагностику его здоровья.

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