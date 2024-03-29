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06:44, 29 марта 2024Из жизни

В Московском зоопарке назвали срок возвращения панды Катюши в Китай

Московский зоопарк: панда Катюша уедет в Китай в 4 года для поиска жениха

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Московском зоопарке рассказали, когда панда Катюша уедет в Китай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

По словам специалистов, панда Катюша уедет в Китай примерно в четыре года. «И там коллеги уже решат ее дальнейшую судьбу», — добавили они. Эксперты допустили, что, вероятно, уже в Китае займутся поиском «жениха» для Катюши.

Ранее панду Катюшу переселили в большой вольер Московского зоопарка. До этого она вместе с матерью находилась в небольшом неэкспозиционном помещении, оборудованном для родов и первых месяцев жизни.

Катюша родилась в Московском зоопарке в конце лета прошлого года. В России такое произошло впервые. Ее родители Жуи и Диндин, большие панды, привезенные из Китая, встретились только весной и сразу понравились друг другу. В сентябре выяснилось, что рожденный панденок — самка.

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      Марина Совина
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