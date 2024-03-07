Панду Катюшу переселили в большой вольер Московского зоопарка

Собянин: посетители Московского зоопарка смогут увидеть панду Катюшу с 8 марта

Панду Катюшу из Московского зоопарка переселили в большой вольер в павильоне «Фауна Китая». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Павильон откроется для посещения 8 марта, и Катюшу смогут увидеть все желающие. До этого панда вместе с матерью находилась в небольшом неэкспозиционном помещении, оборудованном для родов и первых месяцев жизни. Когда Катюша окрепла и стала активно ходить и играть, ее было решено выпустить в большой вольер.

Как отметил мэр города, вольер полностью безопасен для маленькой панды. В нем есть все необходимое, чтобы Катюша могла развиваться и развлекаться: деревянные конструкции для лазания и отдыха и небольшой бассейн.

Рождение панды в конце лета прошлого года стало большим событием для Московского зоопарка. В России такое произошло впервые. Ее родители Жуи и Диндин, большие панды, привезенные из Китая, встретились только весной и сразу понравились друг другу. В сентябре выяснилось, что рожденный панденок — самка.

3 января стало известно, что москвичи выбрали для нее имя Катюша. В голосовании на портале «Активный гражданин» приняли участие более 380 тысяч человек. Изначально из десяти предложенных имен лидировали три варианта — Маша, Мо Мо (от первого слога слова «Москва») и Катюша. Последний из них победил, набрав 29 процентов голосов, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала видео, на котором Катюша попыталась перелезть через порог между вольерами. Мать-панда, которая тоже попала в кадр, не позволила Катюше его преодолеть.

