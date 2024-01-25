Малышка-панда Катюша попыталась перелезть в соседний вольер и попала на видео

Акулова: панда Катюша из Московского зоопарка пыталась преодолеть порог вольера

Панда Катюша из Московского зоопарка попыталась перелезть через порог между вольерами. Видео опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Катюша начала осваивать порог», — написала она. В ролике видно, как малышка-панда изучает порог перед соседним вольером, однако мать-панда, которая тоже попала в кадр, не позволяет его преодолеть.

Акулова отметила, что сама Катюша тоже с опаской относится к процессу освоения нового пространства.

Рождение панды в конце лета прошлого года стало большим событием для Московского зоопарка. В России такое произошло впервые. Ее родители Жуи и Диндин, большие панды, привезенные из Китая, встретились только весной и сразу понравились друг другу. В сентябре выяснилось, что рожденный панденок — самка.

3 января стало известно, что москвичи выбрали для нее имя Катюша. В голосовании на портале «Активный гражданин» приняли участие более 380 тысяч человек. Изначально из десяти предложенных имен лидировали три варианта — Маша, Мо Мо (от первого слога слова «Москва») и Катюша. Последний из них победил, набрав 29 процентов голосов, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Светлана Акулова выкладывала в своем канале видео с медицинским осмотром Катюши. Специалисткам пришлось потрудиться, чтобы измерить ее: маленькая панда разыгралась, не давалась в руки и даже укусила одну из сотрудниц зоопарка.