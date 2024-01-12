Осмотр панды Катюши из Московского зоопарка попал на видео

«Был такой маленький комочек»: Московский зоопарк показал кадры с пандой Катюшей

Осмотр родившейся в августе в Московском зоопарке панды Катюши попал на видео. Ролик появился в Telegram-канале генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.

На кадрах видно, как Катюша проходит очередной осмотр у специалистов. «Это был такой маленький комочек!» — умиленно удивляется заведующая отделом «Фауна Китая» Ирина Овчинникова. Затем она отмечает, что из-за размеров назвать подросшую Катюшу малышкой уже не поворачивается язык.

Специалисткам пришлось потрудиться, чтобы измерить размеры Катюши: маленькая панда разыгралась, не давалась в руки и даже укусила одну из сотрудниц зоопарка.

Рождение панды в конце лета стало большим событием для Московского зоопарка. В России такое произошло впервые. Ее родители, большие панды, привезенные из Китая, Жуи и Диндин встретились только весной и сразу понравились друг другу. В сентябре выяснилось, что рожденный панденок — самка.

3 января стало известно, что москвичи выбрали для нее имя Катюша. В голосовании на портале «Активный гражданин» приняли участие более 380 тысяч человек. Изначально из 10 предложенных имен лидировали три варианта — Маша, Мо Мо (от первого слога слова «Москва») и Катюша. Последний из них победил, набрав 29 процентов голосов, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.