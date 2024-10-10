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18:25, 10 октября 2024Силовые структуры

Многодетную россиянку отпустили из СИЗО по делу о торговле детьми

Суд в Москве освободил из СИЗО мать Юлию Логинову по делу о торговле детьми

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Преображенский суд Москвы отпустил из СИЗО многодетную мать Юлию Логинову, обвиняемую в торговле детьми. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении женщины установили запрет определенных действий. Заседание о смягчении меры пресечения проходило в закрытом от публики и прессы режиме.

Уточняется, что всего по делу проходят 13 фигурантов. Среди них — три многодетных матери, няня детского сада, кулинар, индивидуальный предприниматель, гастроэнтеролог одной из частных клиник и бывший начальник миграционного пункта из Алтайского края.

Ранее сообщалось, что Логинова признала вину в торговле детьми. Она планировала заключить сделку со следствием, однако это ходатайство было отклонено.

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      Олеся Мицкевич
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