В Москве МАДИ начала штрафовать за неоплаченный проезд по платным трассам

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) с 1 сентября по 6 октября выписала более 140 тысяч штрафов в отношении автовладельцев, не оплативших проезд по проспекту Багратиона. Столичные власти первыми воспользовались новым законом, позволившим регионам устанавливать и администрировать собственные санкции для подобных нарушителей (статья 10.13 КоАП Москвы). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Тариф за проезд по проспекту Багратиона зависит от наличия транспондера и класса транспортного средства и колеблется от 416 рублей до 1,2 тысячи рублей. Штраф за неоплату составляет от трех до 15 тысяч рублей. При этом почти треть постановлений были отменены сразу после погашения долга за проезд в течение 20 дней.

Водители недостаточно информированы о необходимости оплаты

«Коммерсантъ» уточняет, что на проспекте Багратиона действует система «Свободный поток» без шлагбаумов и пунктов взимания платы. Автовладелец обязан сам оплатить проезд, либо деньги снимаются автоматически с транспондера. «Дело в том, что Северный обход Одинцово и проспект Багратиона — отдельные дороги с разными системами оплаты, хотя одна бесшовно перетекает в другую. Однако ряд водителей платят только один раз», — пишет издание со ссылкой на МАДИ.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов считает, что водители недостаточно информированы о необходимости оплаты проезда.

Не стоит ждать от человека, что он сам куда-то зайдет, проверит задолженность. Нужно присылать СМС, пуш-сообщение, уведомление на «Госуслуги» или все вместе сразу по всем возможным каналам Петр Шкуматов руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта»

Помимо этого, как считает Шкуматов, производителям навигационных программ необходимо улучшить интерфейс, чтобы предупреждения о платных трассах были более читаемыми.

Ранее для нарушителей на платных трассах действовал единый штраф

Ранее на всех платных магистралях для нарушителей действовал единый штраф Ространснадзора — 1,5 тысячи рублей для легковых автомобилей и 5 тысяч рублей для грузовиков и автобусов. Однако из-за появления региональных «платников» власти решили разделить санкции на федеральные и субъектовые. Соответствующий закон вступил в силу 1 сентября, и Москва пока единственный регион, который воспользовался им. Санкт-Петербург планирует ввести штраф 30 тысяч рублей для «зайцев» на Западном скоростном диаметре.

До конца 2024 года в Московской области откроются две платные дороги: Мытищинская хорда (соединит Дмитровское и Ярославское шоссе) и участки Южнолыткаринской автомагистрали (юго-восточной дублер МКАД). Также достраиваются платные участки трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга.