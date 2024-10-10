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10:25, 10 октября 2024Россия

Москва первой из российских регионов начала штрафовать водителей за одно нарушение

В Москве вынесли 140 тысяч штрафов за неоплату проезда по проспекту Багратиона

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Москва первым из российских регионов начала штрафовать водителей за новый вид нарушений. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о штрафе за бесплатный проезд по проспекту Багратиона — платной дороге, при заезде на которую автомобилисты должны оплачивать проезд самостоятельно.

С начала сентября, когда вступили в силу соответствующие изменения, по 6 октября суммарно было выписано около 140 тысяч таких штрафов. Деньги взыскивают за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 10.13 Кодекса города Москвы от административных правонарушениях.

До недавнего времени регионы были лишены возможности самостоятельно принимать подобные нормативные правовые акты. С сентября 2024-го года соответствующие полномочия были переданы субъектам Российской Федерации. Также штрафы за свободный проезд по платным дорогам планируют ввести в Петербурге.

Ранее москвичей предупредили о последствиях парковки на газонах. В Московской административной дорожной инспекции проинформировали, что с нарушителей будут взыскивать штрафы в размере до 300 тысяч рублей.

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      Алан Босиков
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