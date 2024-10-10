Москвичей предупредили о снеге и призвали переобуть авто

Синоптик Ильин: скоро в Москву придет снег, пора менять резину на авто

На неделе с 14 октября в Москве ожидается похолодание и заморозки, возможен снег. Об этом жителей столицы предупредил метеоролог Александр Ильин в беседе с «360.ru».

Синоптик отметил, что погода будет неустойчивой, но это обычное явление для этого периода. «Не исключено, что к осадкам в виде дождя будут подмешиваться и небольшие снежинки», — рассказал Ильин. В ночь на понедельник, 14 октября, в столице ожидаются заморозки до минус 1 градуса Цельсия, а во вторник ночью температура будет колебаться от 0 до плюс 5 градусов. Днем в начале недели воздух прогреется до плюс 8 градусов, а к концу недели может еще потеплеть.

При этом специалист призвал автолюбителей переобуть резину с летней на зимнюю — в условии околонулевых температур ночью на дорогах может быть опасно.

Ранее жителей Москвы предупредили, что город может сновать накрыть «радиационный» туман. Это явление ожидается 11 октября и не связано с радиацией, уточнили синоптики.