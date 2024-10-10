Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:00, 10 октября 2024Экономика

Москвичей предупредили о снеге и призвали переобуть авто

Синоптик Ильин: скоро в Москву придет снег, пора менять резину на авто

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

На неделе с 14 октября в Москве ожидается похолодание и заморозки, возможен снег. Об этом жителей столицы предупредил метеоролог Александр Ильин в беседе с «360.ru».

Синоптик отметил, что погода будет неустойчивой, но это обычное явление для этого периода. «Не исключено, что к осадкам в виде дождя будут подмешиваться и небольшие снежинки», — рассказал Ильин. В ночь на понедельник, 14 октября, в столице ожидаются заморозки до минус 1 градуса Цельсия, а во вторник ночью температура будет колебаться от 0 до плюс 5 градусов. Днем в начале недели воздух прогреется до плюс 8 градусов, а к концу недели может еще потеплеть.

При этом специалист призвал автолюбителей переобуть резину с летней на зимнюю — в условии околонулевых температур ночью на дорогах может быть опасно.

Ранее жителей Москвы предупредили, что город может сновать накрыть «радиационный» туман. Это явление ожидается 11 октября и не связано с радиацией, уточнили синоптики.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Сербии подписал осуждающую Россию декларацию по Украине. О чем говорится в документе?

      Беспилотник ВСУ атаковал пожарных в Лисичанске

      В ООН раскрыли методы пыток Израиля и палестинских боевиков

      Карди Би похвасталась коллекцией сумок на 194 миллиона рублей

      Стало известно об ударе по контейнеровозу в порту Одессы

      На Западе назвали условие эскалации со стороны НАТО в конфликте на Украине

      В Донецке вблизи образовательной организации сбили дрон ВСУ

      Российская пенсионерка поверила «силовикам» и осталась без дома

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером в небе

      Минобороны показало уничтожение французской артиллерийской установки ВСУ под Харьковом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше