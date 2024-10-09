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16:59, 9 октября 2024Экономика

Москвичей предупредили о новом «радиационном» тумане

Синоптик Вильфанд: 11 октября Москву накроет «радиационный» туман

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

В пятницу, 11 октября, Москву снова накроет «радиационный» туман. Об этом предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Радиационный» туман также называют туманом охлаждения — он образуется, когда ночью при малооблачной погоде подстилающая поверхность охлаждается и при низкой температуре происходит конденсация водяных паров, пояснил синоптик. Вильфанд подчеркнул, что явление не связано с радиоактивностью. Туман так называется из-за длинноволнового излучения подстилающей поверхности.

Метеоролог добавил, что последний день рабочей недели будет солнечным, воздух в Москве прогреется до плюс 13-15 градусов Цельсия. В субботу, 12 октября, тоже ожидается умеренно теплая погода с температурой от плюс 9 до плюс 14 градусов — это на три градуса выше климатической нормы. В воскресенье прогнозируется похолодание до плюс 10 градусов, а в последующие дни столбики термометров не превысят эту отметку, заключил Вильфанд.

До этого жители Москвы могли наблюдать «радиационный» туман в понедельник, 7 октября. Специалисты уточнили, что это явление, как правило, появляется ночью или ранним утром в низинах.

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      Нина Ташевская
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