Москвичей предупредили о «радиационном» тумане

Росгидромет: москвичи увидят «радиационный» туман

На текущей неделе жители Москвы смогут наблюдать «радиационный» туман. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова начальника отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолия Цыганкова.

Цыганков отметил, что локальный туман можно увидеть уже 7 октября. «Массового тумана сегодня не было. В среду, в четверг и в пятницу, когда у нас разорвет облачность, тоже при такой ситуации, как сейчас, из-за влажности возможен где-то локальный туман, "радиационный"», — рассказал он.

Специалист уточнил, что «радиационный» туман, как правило, появляется ночью или ранним утром. В первую очередь он образуется в низинах.

Ранее москвичей предупредили о резком похолодании. 9 октября температура воздуха в столице значительно снизится.